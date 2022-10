Fabio Ingrassia es un gran pintor y se presenta en 'Got Talent' con un claro objetivo: "Estoy aquí para pintar un lienzo bastante grande en 120 segundos. La gente puede tardar años o meses en terminar un retrato. Esta es una técnica muy difícil porque lo hago desde arriba . No tengo la perspectiva", ha explicado.

" Esta noche tengo que estar muy concentrado porque voy a jugar con el tiempo ", cuenta el participante. Fabio ha pintado en un lienzo de más de tres metros un espectacular retrato de Paula Echevarría que ha dejado sin palabras a los miembros del jurado. "Yo sí me reconozco. Creo que tiene mucho mérito, y lo valoro y me gusta ", ha dicho la actriz.

Risto Mejide no solo ha pulsado el botón rojo, sino que asegura que el retrato no se parece nada a la actriz. “Se parecen como un huevo a una castaña. No se parecen en nada”, cree.