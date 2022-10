Matías conquista a los miembros del jurado de 'Got Talent' con su picardía y da una sorpresa a Dani Martínez

Matías tiene tan solo 5 años y viene de Avilés . El participante de 'Got Talent' ha sorprendido a los miembros del jurado contando un cuento inventando por él mismo en el que utilizaba complicadas palabras para un niño de tan corta edad.

" Yo no soy capaz de memorizar un cuento tan largo así que lo has hecho muy bien", le ha felicitado Edurne. "Yo creo que eres un fenómeno. Para mí es un sí", le ha dicho también Paula Echevarría.

Sin embargo, para Risto, el número no ha sido suficiente. "Me ha encantado conocerte y espero que sigas haciendo lo que haces. Pero hoy te voy a dar un no".