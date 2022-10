Paula Echevarría pone al límite sus nervios con el número de 'Twirlingirls': "Siempre pienso que os vais a soltar"

Este martes, el escenario de 'Got talent' ha recibido a ' Twirlingirls ', un dúo formado por por dos chicas que hacen maravillas sobre patines y en muy poco espacio.

"Estos números me ponen muy nerviosa porque siempre pienso que se va a soltar. Pero son nervios desde el disfrute, enhorabuena", ha asegurado Paula Echevarría después de pasar un 'mal rato'. Sin embargo, Risto ha vuelto a llevarle la contraria a su compañera de jurado: "El disfrute de verdad es cuando eso pasa, lo tienes que vivir alguna vez. Chicas, plantear este tipo de números es bastante peligroso si no hacéis algo más espectacular. Para mí es un no", ha sentenciado entre críticas por su comentario.