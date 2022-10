Risto Mejide da un "no" a 'Compagnie Noroc' después de su felicitación: "Vuestro talento es indiscutible"

'Compagnie Noroc' ha llegado al escenario de 'Got talent España' con muchas ganas de sorprender con su original número: una adaptación del volteo ecuestre.

Aunque el jurado de 'Got talent' no ha entendido la explicación de estos franceses, su número ha sido tan visual que pronto hemos podido ver el gesto de sorpresa en los rostros de Risto Mejide, Edurne, Dani Martínez y Paula Echevarría.

"El talento es indiscutible porque el número era original, tenía belleza, tenía dificultad y arriesgaba", comenzaba Risto Mejide haciéndonos pensar que su valoración iba a ser un "sí". Pero de repente, su discurso daba un giro de 180º: " Pero me gustan más los números que no necesitan manual de instrucciones. Para mí es un no", sentenciaba para sorpresa de todos.