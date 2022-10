Edurne se emociona con el mensaje de 'La comparsa de Morón' a favor de los sanitarios: "Dependemos de ellos porque salvan vidas"

Recién llegados desde Morón de la Frontera, Sevilla, al escenario del teatro de 'Got talent España' , 'La comparsa de Morón «Quien dijo miedo»' , de entre 24 y 43 años, han llegado dispuestos a "reivindicar la labor de los sanitarios porque han sido y siguen siendo maltratados".

Tras deleitarnos a todos con su canción y con un look terrorífico y muy de Halloween, este grupo se ha enfrentado al temido veredicto del jurado.

Muy emocionada, Edurne ha querido felicitarlos por lo que acababan de hacer y lo que ha significado: "Qué importante todo lo que contáis y qué agradecidos estarán los sanitarios de que le pongáis voz a algo que están sufriendo. Dependemos de ellos porque salvan vidas y todas las ayudas deberían ser para ellos. Felicidades porque me habéis puesto los pelos de punta. Para mí es un sí", ha sentenciado la cantante.

Una vez más, Risto Mejide ha sido el único en desacuerdo con sus compañeros: "Para mí es un "ñe"... Eso quiere decir que no les darí un no, pero tampoco un sí. Así que es un no", ha decidido tras dudar durante unos segundos.