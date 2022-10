Risto pone en duda el número de 'el Maradona de la pizza': "¿Para ti eso es talento?"

Todo el equipo al completo de 'Got talent España' no podía creerse lo que está sucediendo en el teatro : uno de los participantes había llegado con pizzas para todos.

"¿Esto es un talento?", le ha preguntado Risto. "Para mí el talento es provocar algo en los demás y tú no has provocado nada. Para mí es un no", ha concluído.