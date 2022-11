'La Mamafia' rompe estereotipos siendo "madres que hacen cosas no típicas de madres"

'La Mamafia' ha llegado a 'Got Talent' dispuestas a demostrar que la edad no es un límite. Son mujeres empoderadas, de entre 33 y 61 años, haciendo lo que les gusta y sin complejos. "Venimos a romper estereotipos porque somos un grupo de mamás que hacemos cosas que no son típicas de mamás", anunciaban en su presentación.