Risto Mejide cree que el show de danza urbana de ‘Les Sancho’ está a medias y uno de sus integrantes le pide explicaciones: “Es un número redondo”

Su espectáculo mezcló la danza urbana y el humor y gustó a casi todos los presentes en el teatro. A quien no convencieron del todo fue a Risto Mejide.

“No voy a decir que no me ha gustado, pero sí voy a decir que creo que el show está a medias”, empezó el presentador de ‘Todo es mentira’. Después de estas palabras, uno de los integrantes de ‘Les Sancho’ hizo amago de interrumpirle, pero tanto Santi Millán como el resto de miembros del jurado le aconsejaron que no lo hiciera.