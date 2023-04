Kyle Tomlinson continúa con su sueño gracias al 'Pase de Oro' de Paula Echevarría y se une a Moses Concas en la final

Llegaba el momento decisivo de saber quiénes se sumarían a la gran final siendo el 'Pase de Oro' de Paula Echevarría, como representante del jurado de 'Got Talent: All Stars' en esta ocasión. Después de descubrir a los tres participantes más votados por el público, la actriz finalmente se decantaba por

Moses Concas se ha llevado el pase de Oro de Jorge Blass. El concursante ha llevado a cabo un increíble espectáculo tocando la armónica y haciendo beat box. El público se ha puesto en pie y los miembros de jurado han elogiado su destreza en el escenario. Has conseguido tocarnos lo más profundo, nos has hecho vibrar y eso es lo más difícil. Tú lo has conseguido hoy", coincidía Jorge Blass. El mago no se lo ha pensado dos veces y ha pulsado el botón de oro, clasificando directamente para la final al ganador de 'Got Talent Italia'