Risto Mejide abandona la mesa del jurado tras la actuación de State of the Fart: "Aquí hemos visto cosas con mucho valor y esto no la tiene"

Guy First consiguió el pase de oro en ‘Got Talent’ Alemania en 2020. Asegura tener un don único con el que impresionar a los miembros del jurado. "Tengo un talento único que no tiene nadie más. Soy la única persona en el mundo capaz de hacer esto", aseguraba preparándose para su actuación.

State of Fart ha comenzado a interpretar una serie de conocías melodías realizando pedorretas con las manos. A pesar de que el público se ha puesto en pie, Risto Mejide no ha dudado en pulsar el botón rojo y abandonar la mesa del jurado para sentarse entre los asistentes. "Aquí ha habido gente que se ha jugado la vida, gente con muchísimo talento, gente con la que hemos flipado, cosas que tienen muchísimo valor, y esto no lo es", ha dejado claro.