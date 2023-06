Kyle Tomlinson no defrauda con su actuación: "Te he visto brillar, has superado las expectativas"

La canción elegida por Kyle Tomlinson ha sido ‘Before you go’, de Lewis Capaldi y no, no ha decepcionado a ningún miembro del jurado, que han valorado muy positivamente la canción de este artista.

“No me has defraudado. Hoy, por fin, te he visto brillar y disfrutar. Hoy no he visto los nervios de las audiciones”, han sido parte de las palabras de Paula Echevarría. Edurne está de acuerdo con esta valoración.