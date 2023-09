La inesperada valoración de Risto Mejide a La Isla Dance Company: "Odio todo lo que habéis traído"

Y es que este trío de bailarines no solo mezcla varios estilos musicales en su show, sino que se atreven incluso en introducir elementos de humor en algunos de sus pasos. ¿Cómo se tomará el jurado de ‘Got Talent España’ esta original propuesta?

“Odio todos los ingredientes que habéis traído, desde las camisas, a la expresión, la música… todo lo odio y, sin embargo, el conjunto me ha gustado”, es la inesperada valoración de Risto Mejide. Pese a estas palabras, su valoración final es un 'no': “Es que los ingredientes no los soporto. Soy intolerante a todo lo que han puesto sobre el escenario”.