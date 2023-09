Los mentalistas Anca y Lucca ofrecen un millón de dólares a quién pruebe que lo suyo no es magia real: "No son simples trucos"

Anca y Lucca se han comprometido a dar un millón de dólares a la persona que pudiera probar que utilizan algún tipo de dispositivo electrónico. La pareja ha complicado su número actuando en español, un idioma que no es el suyo y que no conocen a la perfección.

Los miembros del jurado se han quedado completamente fascinados, aunque Paula Echevarría en esta ocasión ha discrepado con sus compañeros: “Lo siento, para mí es un no porque, no sé por qué razón, no he conectado con vosotros”.