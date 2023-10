Risto Mejide le saca una espada de la garganta a un concursante al más puro estilo Indiana Jones: ''Tiene mucho riesgo''

‘’Lo que voy a intentar hacer esta noche, me ha llevado 14.000 intentos fallidos. Espero que esta noche me salga bien’’, ha advertido Dan a los espectadores. Dan explica que cuando tenía 20 años y vivía en La India ‘’casi muere’’. Esta experiencia le llevó a querer hacer ‘’algo increíble con su vida’’ y así ha sido.

Todos los miembros del jurado han quedado fascinados con la habilidad y destreza de Dan y no han podido hacer otra cosa que alabar su número. Mientras que Edurne y Flo han querido darle un sí seguro , Risto y Paula han admitido estar entre la espada y la pared.

‘’Por un lado es un espectáculo que ya he visto, con diferentes espadas, pero ya lo he visto, pero por otro lado reconozco que tiene mucho riesgo. Para mí es un no, gracias’’, ha decidido Risto finalmente.