Stefan demuestra con su coreografía que todo es posible: "Los médicos dijeron que iba a acabar en una silla de ruedas"

Stefan fue diagnosticado desde pequeño con una enfermedad que afectaba a su cadera y que le provocaba grandes dolores

Las piernas de Stefan tienen una diferencia de 12 centímetros de largo a causa de su enfermedad

Stefan opta a la semifinal tras conseguir tres síes del jurado

Stefan viene desde Rumanía y es bailarín. Este joven de 14 años llega hasta ‘Got talent España’ para superarse a sí mismo y para demostrar que puede hacer todo lo que se proponga.

Para Stefan lo más maravilloso del mundo es bailar pero tuvo que dejarlo durante un tiempo cuando los médicos le diagnosticaron una enfermedad en la cadera que le podría impedir hasta caminar.

Gracias a un gran médico, Stefan ha logrado luchar contra su problema, un camino que no ha sido nada fácil, ya que a consecuencia de la enfermedad sus piernas tienen una diferencia de 12 centímetros la una con la otra.

Stefan no solo ha dicho ‘no’ a aquellos que le aseguraban que no podía bailar, si no que ha creado una coreografía especial para esta actuación en la que cuenta la historia de superación que tiene detrás.

La valoración del jurado

“Lo has hecho increíble, me he fijado que las vueltas las dabas con la pierna que tienes mal por el problema de cadera”, aplaudía Edurne.

Risto, por su parte, reconocía que es muy impermeable para este tipo de números: “No me suelen llegar estas historias, pero tengo que reconocer que más que tu baile lo que me ha llegado es tu cara, con tu cara has expresado, no sé si queriendo o no, lo que llevas dentro”.