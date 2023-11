De esta manera, 'El niño Bermejo' quiere darles las gracias a sus abuelos por todo lo que han hecho por él. Por ello le dedica una canción muy especial que emociona a todos (sobre todo a sus padres), no solo por su mensaje, sino por su voz flamenca.

“Aunque cantas increíble, me quedo más con tus sentimientos. Me emociona mucho escuchar la letra, pensando en ti, en todos los abuelos, pensar en los míos…” valora Edurne. “Me he tirado toda la actuación con un nudo en la garganta y eso es porque llegas”, añade Paula Echevarría. Risto Mejide comenta que le recuerda a Antonio Molina.