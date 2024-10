Pol Badía se da de leches en una pelea de lucha libre con su equipo 'La triple W': "Vaya hostias que se dan"

“Yo estoy muy a favor de la representación de la violencia. Mientras representamos violencia, generamos en el espectador esa catarsis a través de la cual ya no hace falta que el espectador sea violento. Me parece bien que se represente la violencia, así que enhorabuena”, añade Risto. ¿Habrá sido suficiente para llevarse una valoración favorable por parte de los cuatro miembros del jurado? ¿Cuántos síes se llevará Pol Badía?

No es la primera vez que un famoso en sube al escenario de ‘Got Talent’ en esta temporada 10, pues hace unas semanas los jueces recibieron la visita de El Koala, conocido cantante de rock rústico. Lástima que su nuevo éxito ‘No me des consejos, dame jamón’, no calara entre algunos miembros del jurado. Ni siquiera el hecho de aparecer disfrazado de cerdo le hizo sumar puntos de cara a Tamara Falcó, que se mostró muy contundente con el artista a la hora de valorarlo. Además, la Marquesa de Griñón confesó que ni siquiera sabía quién era el autor del exitazo 'Opá, yo viazé un corrá' en el año 2006.