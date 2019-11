El público en pie y el público enfervorecido: Acrobarcelona convence a todos, menos a Risto Mejide

¿El resultado? El público enfervorecido, el jurado en pie… Todos menos Risto Mejide, que aunque entiende el entusiasmo, cree que el escenario y la puesta en escena les ha sobrepasado. “Tú has venido a fastidiar, a no decir nada bueno”, le ha reprochado Santi Millán; “no, he venido a decir lo que pienso, guste o no”, ha respondido Risto. Y en eso lleva razón.