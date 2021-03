Adán emociona con su canción dedicada a Cádiz: "Paz Padilla, esta canción es para ti"

Adán Borges ha sorprendido a todos desde el mismo momento en el que ha puesto un pie sobre el escenario de 'Got talent' . Con la única compañía de su piano, el que por cierto nunca había tocado en una actuación, Adán ha parado el tiempo en una actuación tremendamente sentida.

Con Cádiz como tema principal de su actuación, Adán ha transportado a todos hasta el golfo de la ciudad andaluza y Santi Millán, gran amigo de Paz Padilla , no ha podido evitar lanzarle un mensaje a la presentadora y jurado de 'Got talent': "Paz, sé que nos estás viendo, esta canción es para ti ".

Edurne, Dani y Risto han quedado maravillados con el sentimiento que Adán ha puesto en su interpretación y con su dedicatoria final: " Por ti, capitán ". El concursante ha explicado que le dedica la canción al desaparecido Juan Carlos Aragón, creador de las famosísimas comparsas de Cádiz. Adán volverá a actuar en 'Got talent' gracias a los dos síes que se lleva para casa.

El emocionante mensaje de Paz Padilla para 'Got talent'

Los miembros del jurado de 'Got talent' son una parte indispensable del programa de los viernes por la noche. Sin duda una de las más queridas es nuestra compañera Paz Padilla quien, por la reciente muerte de su marido , el gran amor de vida, en esta sexta edición del talent no ha podido estar junto a sus compañeros.

Paz, en un sentido mensaje, ha explicado que el motivo de su ausencia no es otro que el hecho de no sentirse con fuerza para afrontar las audiciones: "No sería justa en mis valoraciones, estaría movida por el momento que estoy atravesando". Además, la presentadora ha anunciado algo que ha alegrado profundamente a todos: ¡estará en las semifinales y en la gran final del programa!