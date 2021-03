Paz Padilla hace llorar a Edurne y a Santi Millán con su mensaje: "Este año no me siento con fuerzas para estar ahí"

Los miembros del jurado son una pieza clave de las noche de 'Got talent'. Todos y cada uno de ellos forman parte de esta gran familia que es el programa y, año tras año, se han convertido en grandes amigos.

Paz, a través de un precioso mensaje que Santi Millán ha llevado hasta el escenario de 'Got talent', le ha explicado a sus compañeros que no se ha sentido con fuerza para enfrentarse a las grabaciones de las audiciones y que no habría sido justa en sus valoraciones por el momento emocional tan delicado que atraviesa.