Dani Martínez será jurado en la próxima edición de ‘Got Talent España’

No tiene rival en rapidez e ingenio, sentido del humor, capacidad de improvisación y en conseguir la carcajada del público. Ahora, Dani Martínez tendrá ocasión de demostrar su talento en una nueva faceta : valorando las actuaciones de los concursantes de ‘Got Talent España’ junto a Ed urne, Risto Mejide y Paz Padilla en el jurado de la nueva edición del programa. La incorporación de Dani Martínez será una de las principales novedades de la quinta temporada del concurso , que esta semana comenzará a realizar sus castings presenciales en diferentes ciudades de España.

El presentador y cómico leonés se ha mostrado entusiasmado con este nuevo reto: “Llego a un programa del que soy muy fan. ‘Got Talent’ es un buque insignia del entretenimiento a nivel mundial y me hace muchísima ilusión compartir mesa y programa con gente a la que admiro. Llego con ganas de aprender, de dejarme llevar por el talento de la gente y, sobre todo, de divertirme. Aunque el público va a ver al Dani que siempre ha visto, este formato consigue que la gente descubra otras caras de los miembros del jurado que no conocen y estoy seguro de que no voy a ser una excepción. Será divertido y emocionante”.