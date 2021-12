Lola Méndez consigue su más ansiado deseo: el 'Sí de Risto'

Las acrobacias aéreas de esta pequeña canaria dejan a los que la ven sin respiración: "Lola no es como los demás, ella no tiene límites", explicaba su entrenadora. Sin embargo, en su noche de audiciones , y pese a hacer una actuación brutal, Risto le dio un 'no' a esta pequeña gran estrella.

Esta noche, Lola ha llegado hasta la semifinal de 'Got talent España' persiguiendo un objetivo: conseguir el deseado 'Sí de Risto'. Lola no solo ha conseguido su propósito, si no que además se ha metido al público en el bolsillo: "Me he puesto estos patines que pesan muchísimo para hacer el número más difícil". El trabajo y el sacrificio de esta pequeña no conoce límites.