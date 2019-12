Al jurado de 'Got Talent' no le llega la magia de Marc García: "Falta orden en tu número"

El hombre que hizo que Edurne volviese a creer en la magia regresa a la semifinal de 'Got Talent'. En esta ocasión, el mago no ha conseguido llegar al corazón del jurado. "Tengo una sensación muy extraña contigo, la rutina está muy bien, pero falta orden en el número. Todo queda bastante desordenado en la mente. Uno de los buenos trucos de la magia es que pienses que va a un sitio y vaya a otro, pero aquí no sabes a donde ir", ha confesado Risto Mejide. "Yo también esperaba más, me he aburrido un poquito", ha añadido Paz Padilla.