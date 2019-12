Keiichi Iwasaki, Andrea y Leví y Triana 'La Canela' deslumbran en la semifinal "con más nivel" y pasan a la gran final

Al no haber unanimidad entre los miembros jurado, en la segunda semifinal de 'Got Talent', ningún aspirante ha recibido el pase de oro . De esta manera, las dos actuaciones más votadas por el público se han convertido directamente en finalistas. A continuación, Edurne, Dani Martínez, Risto Mejide y Paz Padilla han tenido que votar entre las dos siguientes más votadas.

Keiichi Iwasaki se convierte en la estrella de la noche

Andrea y Leví se convierten en segundos finalistas

En segundo lugar han quedado Leví y Estrella. A pesar de no haber convencido a Risto, el dúo ha ofrecido un baile lleno de acrobacias imposibles, pasión y mucha sensualidad. A Paz Padilla, la actuación le ha encantado. " Me habéis dejado sin respiración ", ha confesado.

Triana 'La Canela' consigue colarse en la final gracias a su desparpajo sobre el escenario

La tercera persona que pasa directa a la final de 'Got Talent' es Triana 'La Canela'. La bailaora ha dejado al jurado sin palabras y el propio Risto se lo ha dejado claro: "Tienes que estar en la final". “¡Cómo alguien tan chica como tú con diez añitos llenas este escenario tan grande!”, le ha felicitado también Paz Padilla. Edurne, quien se encontraba afónica ha compartido su opinión escribiendo en una pizarra: "Artistaza".

Marc García, entre los cuatro más votados

Marc García también ha sido uno de los cuatro aspirantes más votados por la audiencia, sin embargo, el jurado ha preferido que Triana llegase a la final en vez de él. El mago no ha tenido su mejor día y no ha cumplido las expectativas de su primera actuación: "Tengo una sensación muy extraña contigo, la rutina está muy bien, pero falta orden en el número. Todo queda bastante desordenado en la mente. Uno de los buenos trucos de la magia es que pienses que va a un sitio y vaya a otro, pero aquí no sabes a donde ir", le ha dicho Risto Mejide