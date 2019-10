La magia de Mark García deja "helada" a Edurne y se lleva su 'pase de oro': "Para mi es el ganador de ‘Got Talent 5"

Mark García nació en Paraguay , tiene 37 años y hace ocho que empezó con la magia : “Me sacó de un momento muy difícil y ahora es mi vida”. El concursante ha realizado un truco de magia muy cerca de la mesa del jurado y sus dotes han dejado, literalmente, “flipando” a todos los presentes: “Tú no tienes talento , tienes poderes ”, ha sido el resumen que Dani Martíne z ha hecho de la actuación .

Este mago ha conseguido que nuestros cuatro miembros del jurado participen en su número y los ha dejado boquiabiertos con un espectáculo donde la mente, las cartas y el dinero han sido los grandes protagonistas: “Tirarme un pellizco porque estoy durmiendo”, ha dicho Paz Padilla al no creerse lo que veían sus ojos.

Pero si alguien no ha dado crédito a lo vivido, esa ha sido Edurne. La cantante se ha quedado sin palabras al ver la magia de Mark y, asombrada, ha pulsado el botón dorado: “Cuando empezó este programa, yo no tenía ni idea de magia. Han pasado muchos magos pero lo tuyo me ha dejado helada. Dudo hasta que sea magia. Y eres tan bueno que…”, ha dicho antes de darle al concursante el pase directo a las semifinales.