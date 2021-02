Miky Mc Phantom es un gran humorista con una larga trayectoria a sus espaldas. Este cómico argentino lleva décadas dedicándose al respetable oficio de hacer reír a la gente y hasta hace muy poco lo hacía en compañía de su esposa. Su mujer , quien comenzó con él su andadura y era su representante, falleció hace unos meses a causa de un cáncer . Miky ha llegado hasta el escenario de 'Got talent' para cumplir una promesa que le hizo: "Ella me decía que no tenía cojones a presentarme a un reality y aquí estoy, por ella ".

Alberto Cabrillas y Patricia también quieren hacer reír

Pero Miky Mc Phantom no es el único que ha llegado hasta 'Got talent España' decidido a hacer reír. Alberto Cabrillas se ha subido al escenario para reivindicar el "humor rural", el que habla de las costumbres de los pueblos que no debemos perder. Patricia también es conocida en su pueblo por hacer reír, de hecho la llaman 'Patricia la graciosa', sin embargo en 'Got talent' no ha tenido demasiado éxito y el único que le ha dado un 'sí' ha sido Dani Martínez.