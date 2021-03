Ot Pi play , a sus 49 años , no ve límites en la vida y así lo ha demostrado subiéndose una vez más a su bicicleta y dejando a todos impactados con su tesón. Sin embargo, Ot Pi ha tenido un fallo inesperado al principio de la actuación que ha dejado muy preocupados a los miembros del jurado y al público.

Ot Pi play se volvía a subir a su bicicleta y demostraba que no se rinde ante ninguna adversidad: "Estoy bien, ha sido un fallo muy tonto , en el ejercicio más sencillo del día, pensé que iba a romper la cámara y que me lo ibais a hacer pagar".

La dedicatoria de Ot Pi play a Paz: "Sé que lo has pasado mal por Antonio"

La parte final de la actuación de Ot Pi play ha sido de lo más emocionante. No solo por lo arriesgado de su número pasando con la bicicleta por un aro de fuego, si no por la dedicatoria que le ha hecho a Paz Padilla: "Sé que lo has pasado muy mal por Antonio, esto es para ti".