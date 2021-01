Un celador se lleva el pase de oro de Edurne y Dani Martínez al emocionar cantando lírico y dedicarle la actuación a los sanitarios

El pase de oro de Edurne y Dani Martínez es para Juan Carlos

Jun Carlos confiesa haberlo pasado mal durante los meses de confinamiento en los que tenía que ir a trabajar al hospital . Por eso, quiere dedicarle su actuación a sus compañeros de trabajo, los cuales seguramente estén muy orgullosos de él. El público se ha puesto en pie y eso le ha valido un merecido reconocimiento: se va directo a la semifinal de 'Got Talent 2021' tras ganarse el pase de oro de Edurne y Dani.

Hace humor con su enfermedad hace reír a todos

Javi Capitán lo tiene claro: no va a dejar que su enfermedad le frene el sentido del humor. Por eso ha preparado un monólogo donde quiere reírse de sí mismo, con el claro objetivo de dedicarse a la comedia. Lo que Javi no sabía era que iba a darnos a todos una importante lección.

La actuación más inesperada de la noche

Este mago regresa a 'Got Talent' tras el no de Risto y Edurne hace dos años

Pando tiene una espinita clavada. Hace dos años participó en las audiciones de 'Got Talent' pero no pasó a la siguiente fase tras llevarse el no de Risto Mejide y Edurne. Ahora regresa para demostrar que ha evolucionado y pretende dejarles en shock con una actuación de las que ponen los pelos de punta.