Risto Mejide se ha dejado enamorar por el espectáculo circense de una familia en las cuartas audiciones de ‘Got Talent 2021’. En primer lugar, le ha dado un no a un aniña de siete años pero después no ha podido evitar darles el pase directo a sus padres Dimitro y Julia, que forman el Dúo Turkeev. Así ha sido el paso por el programa de esta particular familia.