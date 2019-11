Sutileza, fuerza y elegancia: Hermes consigue el perdón de Dani Martínez y casi un pase de oro conjunto del jurado

En su audición, Hermes consiguió poner los pelos de punta... pero no a todos. Para Risto Mejide era un no, sin embargo, el jurado ha aplaudido su actuación y le ha dedicado una impactante frase: "Vosotros no concursáis solo por vuestro sueño, haciendo realidad vuestro sueño estáis ayudando a soñar a todos los demás".

No ha sido el único. Repasando su actuación en casa, Dani Martínez se dio cuenta de que era un claro pase de oro, le pedía perdón por no habérselo dado e intentaba enmendar su error. Tanto él como Paz Padilla y Edurne proponían dar el pase de oro conjunto a Hermes, pero Risto no ha estado de acuerdo: "Yo no perdería más tiempo, para mí de momento no es un pase de oro".