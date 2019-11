El pequeño Hugo, Hermes y ‘Pituyoncé’ directos a la gran final de ‘Got Talent 5’

“Nunca volveremos a ver nada igual”, Hugo se gana el Pase de oro del jurado

La actuación del pequeño ha sido grabada unas horas antes del inicio del programa para que Hugo pueda irse a la cama a su hora y, ya de vuelta en el directo, el jurado lo ha tenido claro: “Lo de Hugo no lo había visto nunca y tengo la sensación de que no lo volveremos a ver”, decía Risto; “es único e irrepetible”, le daba la razón Edurne y los cuatro presionaban el pulsador: ¡Pase de oro a la final!

Pitu es “luz”, es magia, es ‘Pituyoncé’ brillando sobre el escenario

Santi Millán se ha colocado junto al jurado para ver en primera fila la actuación de Pitu, su Pase de Oro y el futuro ganador de ‘Got Talent 5’. Pitu ha vuelto a conseguir poner al público en pie con su arte y su ritmo. Ha comenzado su actuación bailando al ritmo de Manuel Carrasco y la ha terminado por todo lo alto bailando por Beyoncé y demostrando que es un grandísimo artista. Risto ha sentido que la capucha le había jugado una mala pasada, pero se queda con que Pitu ha callado la boca de todos aquellos que le dijeron “tú no puedes” o “no lo vas a conseguir”, “Les has dado un ¡Boom! In yours faces”. El resto del jurado también ha destacado el talento, el arte y la fortaleza de Pitu al demostrarle a todo el mundo que el talento se lleva dentro. ‘Pituyoncé’ es arte, es luz, es magia.