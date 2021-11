El show de Gonzo con la pandereta genera discrepancias en el jurado y Risto Mejide abandona

Gonzo está en semifinales por su talento para tocar la pandereta . Ya nos llamó la atención en las audiciones de ‘Got Talent España’ y ahora viene dispuesto a que este arte se convierta en deporte olímpico. Pero a Risto Mejide no le ha gustado nada.

Entre los más eufóricos, Dani Martínez. Entre los que discrepan, Risto Mejide. El show de Gonzo no es apto para todos los gustos y genera conflicto entre el jurado , pues Risto llega a pulsar todos los botones rojos de la mesa para que acabe el show.

Ante esto, Santi Millán cancela los botones rojos, y el espectáculo de Gonzo sigue su rumbo, aunque Risto no se queda para verlo: “No voy a permitir esto, me avisáis cuando esto acabe. No voy a ser cómplice de esto”, dice mientras abandona el teatro.