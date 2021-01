Strong Ferrer levanta 180 kilos de peso pero no convence a Risto: "No es un espectáculo para 'Got talent"

Strong Ferrer ha empezado su actuación levantando una enorme bola de peso de 80 kilos muy especial para él: “Le tengo un cariño especial porque es la primera que me vio levantar mi abuelo y él siempre me decía que debía ser un hombre fuerte y valiente”.

Ferrer ha llegado a levantar ante la atónita mirada del público una bola de piedra de 180 kilos, sin embargo, no ha logrado la aprobación de Risto que no ha visto en su número nada especial: “Los espectáculos que traéis tienen que traer una evolución pero no me emocionaría que vinieras la próxima vez con 200 kilos, no lo veo para ‘Got talent”.