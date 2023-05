Conoce todas las historias personales de la gala 5 de 'Got Talent: All-Stars'

Por fin hemos podido disfrutar de la quinta gala de 'Got Talent: All stars' en Telecinco y lo ha hecho con un programa cargado de los mejores números de todo el mundo que nos ha hecho contener la respiración en varias ocasiones.

Además de disfrutar de las diferentes disciplinas que nuestros artistas han elaborado sobre el espectacular escenario del programa, hemos podido conocer sus doce historias personales y emocionarnos con ellos.

Lea Kyle: "Mi paso por 'Got Talent' me cambió la vida"

Lea Kyle empezó en el mundo del quick change hace cinco años. Ella es una amante de la moda y de la magia, lo que hizo fue unir sus dos pasiones en un espectáculo. Es la quinta finalista de 'Americas’ Got Talent'. La actuación de Lea en el programa es la que tiene más visualizaciones en Youtube de toda su edición. Su vida después de 'Americas’ Got Talent', a nivel profesional, dio un giro enorme. Se le multiplicaron las ofertas de trabajo empezó en el live show de 'Americas’ Got Talent', en Las Vegas. 'Got Talent: All Stars' es una gran experiencia para Lea ya que cree que aquí están los mejores talentos.

DMU Gospel Choir: "Nos conocimos rezando y llevamos juntos veinte años"

DMU Gospel Choi es un coro de Leicester, Inglaterra. Creado en 2003 en una reunión de oración gracias a la inspiración que les provocó el rezo. Han participado en 'Britain's Got Talent' y llegaron a semifinales. Después del programa recibieron muchas llamadas para que se presentaran en bodas y otros eventos. El evento más grande en el que han cantado ha sido para 10.000 personas en el Encendido de Luces de Navidad de Carlisle. Les sorprendió mucho haber sido seleccionados para 'Got Talent: All Stars', están muy nerviosos y ensayan todos los días.

B Unique Crew: "Ahora la gente valora nuestro trabajo"

B Unique Crew es un grupo de baile indio que ha participado en 'Got Talent Eslovaquia', haciéndose con el Pase de Oro, y en 'Got Talent Italia'. Desde que participaron en el programa, su vida ha cambiado radicalmente, han podido trabajar con celebridades indias y ser más conocidos en su propio país y en Europa. Llegan a 'Got Talent: All Stars' agradecidos por tener la oportunidad de actuar en un escenario tan importante. Quieren que su particular estilo de baile se haga famoso en todo el mundo.

Russian Bar Trio: "Vamos a mostrar algo que nunca se ha visto en España"

Este es el caso de Russian Bar Trio. Yves, Eve y Marco son el trío de acróbatas canadiense que forma Russian Bar Trio. Se han presentado a varias ediciones del formado 'Americas’ Got Talent', 'Got Talent Francia', 'Got Talent Alemania' y 'Got Talent Israel'. Afirman que tras 'Americas’ Got Talent', su exposición fue mayor, aunque no han visto que participar en el programa les haya cambiado la vida. Llegan a 'Got Talent: All Stars', felices y con el objetivo de trabajar en España con el Circo del Sol.

Jordi Caps: "Le debo mucho a este programa y por eso estoy aquí"

Jordi Caps hizo historia al convertirse en el primer mago que ha ganado 'Got Talent España' en 8 temporadas. Está especializado en la magia de cerca, improvisada, elegante y creativa. Es profesor en la escuela de magia del Mag Lari, donde imparte clases a niños y adultos a todos los niveles, siendo un referente en el mundo del ilusionismo. Una estrella de magia que ha recorrido ya más de 15 países participando en eventos públicos y privados. Caps forma parte de la asesoría de magia del Mago Pop para la serie de Netflix Magic for humans. Jordi viene a 'Got Talent: All Stars' con el objetivo de volver a alzarse con la victoria.

Wosembe: "Juntos somos una familia"

Wosembe es un grupo de baile y acrobacias de francés que se conoció actuando en las calles de Marsella. Han participado en Got Talent Francia', llegando a la final y quedando segundos, y 'Got Talent Rumanía'. Desde que participaron en el programa, han tenido muchas oportunidades de trabajo y en parte de debe a las redes sociales. Para Wonsembe participar en 'Got Talent: All Stars' es algo muy especial para ellos. Empezaron actuando en la calle u ahora van a subirse a unos de los mejores escenarios del mundo.

Jai McDowall: "Sé que esto es lo que quiero hacer"

Jai McDowall es un cantante irlandés de 36 años. La música es su pasión y es que empezó a cantar con 9 años siguiendo los pasos de su padre. Es el ganador de 'Britains’ Got Talent'. Participar en el programa le ha permitido poder ganarse la vida con la música y compartir escenario con famosos como Jorge Crup, uno de sus mayores referentes. Llega a 'Got Talent: All Stars' con el objetivo de cumplir uno de sus grandes sueños: poder seguir creando música y llegar a más gente. Espera que los nervios no le traicionen.

Duo Vita: "El circo nos ha unido y fruto de nuestro amor nació nuestra hija"

Victor y Tatiana forman el dúo acrobático Duo Vita.Tras su participación en 'Got Talent Rumanía', la pareja de acróbatas se dedica a enseñar a niños equilibrismos mientras lo compaginan con sus entrenamientos. Han tenido mucha publicidad gracias al programa, han tenido la oportunidad de que contacten con ellos varias compañías conocidas e incluso han firmado contratos con ellos. Participar en 'Got Talent: All Stars' es algo super importante y bonito, ya que van a poder estar cerca de artistas impresionantes.

Human Fountains: "Somos amigos desde la guardería"

Benjamin, Joel y Samuel son un grupo de amigos que forman el grupo Human Fountains. Se conocen desde la guardería, en Denver. El show se les ocurrió en el último año de secundaria para un concurso de talentos del colegio. Och años después todos acaban viviendo en Los Ángeles de casualidad, se reúnen y al ver el video de broma lo suben a Reddit, se vuelven super virales. Es entonces cuando deciden participar en 'Americas’ Got Talent' quedándose a las puertas de la semifinal del programa. Tienen muchas ganas de participar en 'Got Talent: All Stars' ya que creen que España es una buena plataforma en Europa para darse a conocer.

DannyZZZZ: "Voy a hacer algo tan peligroso que si algo falla, no podré contarlo"

Danny ZZZZ es un escapista canadiense padre de cinco hijos. Su familia no entiende por qué se juega la vida en cada número que hace, le dicen que está completamente loco. Comenzó con el escapismo en 2011 y desde entonces ha participado en cinco ediciones del formato como 'Americas’ Got Talent', 'Australia’ Got Talent', 'Got Talent Canadá', 'Got Talent Francia' y 'Got Talent Alemania'. Llega a 'Got Talent: All Stars' con el objetivo de llevarse el Pase de Oro en el que podría ser el espectáculo más importante de su carrera.

Oleg Tatarynov: "Got talent' me cambió por dentro"

Oleg Tatarynov es un artista ucraniano que comenzó de manera casual en el mundo de las acrobacias hace seis años. Probó el pole dance por pasar un rato con su amiga y terminó descubriendo una de sus grandes pasiones. 'Got Talent España' fue el primer concurso en el que participó y afirma que le cambió la vida. Se dio cuenta que tenía que seguir trabajando en esa dirección para enseñar su talento por todo el mundo. Ha participado en seis ediciones del formato, pero solo ha sido finalista en 'Australia’ Got Talent', 'Got Talent Francia' y 'Got Talent Croacia'. Oleg viene a 'Got Talent: All Stars' con el sueño de ganar para poder darle un hogar a su familia que tuvo que abandonar su casa por la guerra en Ucrania.

Xavier Constantine: "Traigo la magia que se esconde detrás del tiempo"

Xavier Constantine empezó a hacer magia con 16 años para evadir los problemas que tenía cuando era adolescente. Su obsesión por el tiempo y por la magia le hizo unir sus dos pasiones en un espectáculo. Llegó a las semifinales de 'Got Talent Francia' y gracias a su paso por el programa, ha tenido la oportunidad de actuar en grandes espectáculos junto a actores franceses como Frank Dubosc. 'Got Talent: All Stars' es una oportunidad para que Xavier pueda volver a superarse a sí mismo y progresar.

