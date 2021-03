Yao regresa al escenario de 'Got talent' donde logró el pase de oro de Risto y Edurne: "Hoy no has sido especial"

Para esta primera noche de semifinales, Yao ha elegido un número de magia que nunca antes había hecho en público y en el que el humor ha jugado un papel fundamental . Yao, con su divertida forma de hablar español y su talento para mantenernos enganchados a la actuación, ha actuado por segunda vez sobre el escenario de 'Got talent', el escenario en el que logró el pase de oro: "Fue el mejor día de mi vida" .

Sin embargo, y pese a que sigue demostrando un talento para la magia y el mentalismo brutal, en esta ocasión Yao no ha convencido del todo a los miembros del jurado: "Hoy aquí ha hecho una actuación de magia más, no ha sido especial, no ha sido como lo que hizo en las audiciones", le explicaba Risto a su mentor y traductor.