Laura se convierte en el centro de las críticas de sus compañeras: ''Quiere llamar la atención''

Daniela, Vanessa, Maica y Nerea han aprovechado un rato juntas para criticar a su compañera Laura

Comienzan a salir a la luz las primeras rencillas, estrategias y caretas de 'Gran Hermano'

Los concursantes de 'Gran Hermano' llevan tan solo un par de días encerrados en la casa, pero poco a poco los grupos se van formando entre ellos y las primeras rencillas empiezan a salir a la luz. En esta ocasión, Laura se ha convertido en el centro de las criticas de algunas de sus compañeras, que no han dudado en hablar de ella a sus espaldas mientras se encontraban alejadas del resto de sus compañeros.

Daniela, Vanessa, Maica y Nerea han hecho equipo y todas han coincidido en que no se fían ni un pelo de Laura. Vanessa era la primera en pronunciarse sobre su compañera: ''Laura necesita a otra persona con quien tener algo'', y Daniela la interrumpía: ''A mi Laura no me cae...me ha venido a pedir ropa, lleva mi ropa, no le he dicho que no porque soy buena persona''.

Y continuaba refiriéndose a ella: ''La puedo entender porque está celosa. La veo como que está falta de... quiere llamar la atención de alguna manera. Tiene miedo a las nominaciones''. Vanessa opinaba que Laura le tiene miedo a las nominaciones: ''Llegan las nominaciones y se hace caquita''.

Maica, por su parte, afirmaba estar flipando: ''Me he quedado anonadada. A Laura la quieren todos, se lleva bien con todos los chicos. Le ha pedido a Maite que duerma con ella y luego ha dicho 'qué pasa si duermo con Maite no soy nada, si duermo con los chicos, sí soy''.

Salen a la luz las primeras rencillas, tensiones y estrategias

Todos los concursantes están de acuerdo en algo: los primeros grupos están empezando a formarse dentro de la casa más famosa de la televisión. Juan, Óscar, Daniela y Vanessa creen que las estrategias están dando comienzo y Juan opina que hay tensión, algo en lo que no están de acuerdo el resto de sus compañeros.

Juan continúa diciendo que en un futuro cree que a a chocar mucho con Vanessa pese a que ahora se llevan bien y explica que Daniela va a discutir con todas las mujeres de la casa.

Vanessa, que no se calla, vuelve a decirle a Juan que cree que es ''un estratega'', y Juan no se corta: "Yo he entrado con una careta", "pero yo te la he quitado", le reprocha Vanessa.

