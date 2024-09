La madre de Nerea aclara algunos entresijos del triángulo amoroso: "Violeta se ha reído de Luis, yo lo he vivido"

Un triángulo amoroso está presente en esta nueva edición de 'Gran Hermano'. Y por si fuera poco, un cuarto concursante en discordia se une a este triángulo. Se trata de Jorge, un militar que se encandiló de Violeta en la cola del casting y que está presente en un segundo espacio de Guadalix (junto con la propia Violeta). Durante el estreno, Violeta y Nerea tuvieron un encontronazo y desde el plató de 'Gran Hermano', la madre de Nerea ha aclarado algunas cosas que no se sabían hasta el momento sobre toda esta trama. Ha ocurrido en la parte exclusiva de mitele PLUS.

Y es que Mila -madre de Nerea- ha querido dejar claro que su hija no conoce a Violeta "ni de tres ni de cuatro días. Sino de meses". Algo que desmiente totalmente lo que dijo Violeta en su choque con Nerea sobre que no era tan amiga suya, asegurando que no la conocía de mucho tiempo. "Cuatro o cinco meses", matizaba la madre de Nerea.