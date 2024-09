María José Galera, madre de Laura, no se puede contener las lágrimas al defender a su hija: "Es injusto que digan que ha ido a 'GH' a hacer edredoning"

Durante el flamante estreno de 'Gran Hermano' el pasado jueves se anunció la lista entera de concursantes confirmados del reality show más longevo de la televisión. Las sorpresas se sucedieron, pero sin lugar a dudas, una no se la esperaba nadie. Y es que por primera vez en la historia tuvo lugar el primer relevo generacional en la historia del reality. Laura , hija de María José Galera (que participó en la primera edición del reality) se convertía en concursante del programa.

Pues bien, María José Galera ha estado este domingo en el estreno de 'GH. El Debate' con Ion Aramendi como director de orquesta y no ha podido contener las lágrimas en un momento dado cuando le ha dado paso el presentador en la parte para suscriptores exclusiva de mitele PLUS. Las primeras horas en la casa de Guadalix de la Sierra no están siendo fáciles para la joven de 20 años, que está siendo objeto de críticas por sus compañeros.