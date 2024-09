Laura decide alejarse de Edi tras notarle interés en Violeta: "No voy a ser el segundo plato"

Y en este vaivén de declaraciones, Laura ha salido mal parada. "Le gusta la que le gusta y ya está. Me he dado cuenta de cosas y ya no me apetece estar tan cariñosa", expresaba en un momento cómplice con Maite y Ruvens. La participante se sinceraba así sobre lo que estaba sintiendo y Ruvens intentó relativizar la situación. Momentos más tarde, Vulcán se acercaba a preguntarle a Laura qué le pasaba y ella no se atrevía a contárselo.