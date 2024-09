Óscar reniega de Vanessa y Daniela tras ser expulsadas y se acerca a Maite: "Me engañaron"

Óscar reniega de Daniela y Vanessa y confiesa sentirse engañado por ellas

Todo lo que ha sucedido en la segunda gala de 'Gran Hermano' está empezando a tener consecuencias. Vanessa y Daniela han sido elegidas por el público para abandonar la casa principal y esta decisión por parte de la audiencia ha calado hondo en algunos concursantes. Concretamente Óscar, que estaba muy unido a las primeras expulsadas, ha hecho una reflexión sobre lo sucedido y le ha comunicado a varias de sus compañeras cómo se siente al respecto. Los sorprendente es que ahora reniega de su amistad con ellas.

Óscar reniega de Vanessa y Daniela tras su expulsión

Tal y como hemos podido seguir a través del 'minuto a minuto de Gran Hermano', la casa estuvo muy viva una vez finalizada la gala. Todos querían comentar todo lo que se había vivido, pero llama especialmente la atención no sólo el tenso reencuentro que ha habido entre Vanessa y Javi en la casa secreta, sino las conversaciones que ha mantenido Óscar con Elsa y con Maite después de que dos de sus aliadas en la casa hayan sido expulsadas por el público.

En la cocina, Óscar se sincera con Elsa sobre su nominación y señala directamente a Vanessa y a Daniela. Cree que ellas han mentido con respecto a sus conflictos con Maite y que eso es lo que ha provocado su expulsión. Pero no está nervioso por el hecho de estar en la cuerda floja porque cree que él siempre ha sido sincero: "A mí esto casi me cuesta irme a mi casa, porque si, nada más llegar, me cogen y me engañan y me mienten, pues no es la mejor manera de empezar un juego. Yo quiero un juego limpio, porque con mentiras no se gana nada. Al final, siempre sale la verdad".

Tras este primer momento de negación hacia Vanessa y Daniela, Óscar se ha sentado junto a Maite para limar asperezas (pues recordemos que han protagonizado varios encontronazos a lo largo de su primera semana de convivencia): "Nos la han liado a ti y a mí", suelta Óscar, a bocajarro. Considera que Maite no ha estado nerviosa por la expulsión a la que estaba expuesta porque "tú sabías que no mentías" y que por eso él no lo está ahora que él está nominado, ya que hay muchas cámaras que les graban las veinticuatro horas del día y "todo se ve".

"Verdad sólo hay una, no puede haber dos. Entonces, a mí, una tía que es Vanessa, nada más llegar a esta casa, organiza la que ha organizado... la pugna entre arriba (se refiere al porcentaje más alto de la expulsión) era entre ellas porque Vanessa y Daniela han mentido y te la cargaron a ti. A mí me hizo llorar delante de toda España y a ti te hizo la culpable de todo. Eso les ha costado a las dos irse a la puta calle, pero yo estoy tranquilo", añade Óscar.

Óscar pide perdón a Maite

"A mí me han engañado y he confiado", insiste Óscar y Maite da su punto de vista: "Te han querido dejar a ti de víctima y a mí de mala. Se han querido hacer las líderes para comernos a todos el coco". Ante esto, Óscar considera que hay que jugar limpio y "no a toda costa". "Yo estoy nominado, pero sé que no voy a salir de la casa porque a mí me han engañado, me han mentido, así de claro. Te pido perdón, de corazón", reflexiona Óscar al respecto.

