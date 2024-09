Vanessa le echa en cara a Javi su actitud en una tensa conversación tras la gala: "Si quieres, me voy"

"Si no estás a gusto, si quieres me voy. Se me están hinchando las pelotas y yo no quería venir aquí y no tengo que estar pasando por todo esto", le dice él en un momento dado. "¿Y si no quieres venir por qué viniste?", le pregunta Vanessa, a quien le "parece increíble" cómo es su marido, pues considera que si no quería presentarse al reality, debía haberlo dicho en su momento. Y es que, lo que le molesta a Javi es que él estaba muy contento de volver a ver a su mujer tras una semana aislados y ella "sólo hace enfadarse, enfadarse y enfadarse".