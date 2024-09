Ruvens se pronuncia sobre los sentimientos de Óscar hacia él: "No me va a hacer el lío"

Ruvens raja de Óscar junto a Edi y Maite al descubrir que le gusta

Los sentimientos ya están aflorando en la casa de 'Gran Hermano'. Hace unas horas repasábamos a quién le gustaba quién dentro del reality y recogíamos el interés que Óscar sentía hacia Ruvens. Ahora, sabemos qué es lo que piensa el propio implicado de todo esto. ¿Serán los sentimientos de Óscar recíprocos? ¿Surgirá pronto el amor en 'GH'? Los cierto es que todas las dudas se despejan al escuchar lo que Ruvens tiene que decir sobre este asunto.

Óscar, que ha renegado de Vanessa y Daniela tras su expulsión, no ha sido nada discreto a la hora de revelar que Ruvens le atrae. En un primer momento, hace ya unos días, le confesó a Luis/Diego que estaba interesado en él. Pero, a medida que han ido pasando los días, se ha ido sincerando con varios de sus compañeros y ha llegado a confesar que, directamente, Ruvens le gusta (así se lo contó a Maica y Elsa en la tarde del viernes).

Ruvens opina sobre los sentimientos de Óscar hacia él

Como suele pasar en estos casos, las noticias vuelvan y se está generando tal revuelo con esta confesión de Óscar que esta información ha llegado a los oídos de Ruvens. Gracias al minutado del viernes, hemos podido saber qué piensa al respecto. Ha sido en una conversación que ha mantenido con Maite y Edi en el dormitorio. Cuando el gallego saca el tema, Ruvens se muestra tajante: "A mi el lío él no me lo va a hacer. Llevo toda la tarde haciéndome el gilipollas hasta que exploté el 'el súper'".

"Si te quieres montar una historia para quererte, te la montas o te haces una p***. Estoy evitándolo y cuando me plante, me voy a plantar bien. Búscate lo que te dé la gana", añade. Edi le comenta que Óscar ha insinuado que a Ruvens le gustan los chicos porque "eso él lo nota" y que opina que le gusta, pero Ruvens discrepa: "Le he dado medio dedo, por tener buen rollo con él, y él se ha venido hasta aquí (se señala el hombro)".

Además, tanto Ruvens como Edi y Maite creen que todo esto podría ser una estrategia por parte de Óscar porque está nominado y quiere crear "un lío amoroso": "Tonterías las justas. Está todo el día diciéndome 'es que no te das cuenta', haciéndose el tonto. Me está intentando hacer el lío, lo he visto venir rápido. Sabe que está nominado y quiere buscar dónde meterse. Yo no voy a ser el circo para que él se quede porque no le he dado ni esta. Además, he sido bastante cortante con él".

"Ni de coña, ni esto se me pasa a mí por la cabeza. Encima, me está metiendo en una encrucijada porque si yo le digo 'eres lo peor tal y cual', se hará la víctima y si sigo hablando con él y soy majo, entonces es que estoy jugando con él. Entonces digo 'a tomar por culo'. Se me acercaba mucho para ponerme el arnés y le he dicho que me lo pongo yo solo. Yo soy muy abierto de mente, el problema no es mío, es suyo. Si se va a la puta calle, no me va a dar pena", sentencia.

