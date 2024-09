Óscar confiesa que se siente atraído por un chico de la casa y Maica y Elsa saltan de alegría: "¡No me lo veía venir!"

La tarde en la casa de Guadalix de la Sierra ha empezado con una noticia que ninguno de los concursantes se esperaba escuchar. Mientras Óscar, Elsa y Maica estaban en la lavandería viendo como Óscar planchaba la ropa, todo se ha salido de control cuando las chicas han escuchado una fuerte confesión de su compañero.

Óscar ha admitido que le parece muy interesante Ruvens, el participante de Albacete. Elsa y Maica han comenzado a saltar y a gritar dentro de la zona de la lavandería después de escuchar que a Óscar le gustaba Ruvens. "¡No me lo veía venir, te lo juro!", ha chillado Elsa con mucha emoción.

Sin embargo, Óscar ha comenzado a decir que él no había pronunciado esas palabras: "Yo no he dicho eso. No me gusta". Maica se ha dirigido a él y le ha comentado que era un mentiroso: "¿Cómo eres tan falso?" Óscar ha matizado mejor las palabras que había expresado: "Nos es que me guste, me parece interesante".

Elsa ha salido por la puerta y ha corrido por todo el jardín como una loca ante la noticia. "Como se lo cuente a alguien le mato", ha señalado Óscar sobre la vasca. Maica ha seguido riéndose con su compañero y le ha seguido insistiendo: "Te gusta, mira la cara que se te pone".

En ese momento, Elsa ha vuelto a entrar a la lavandería después del escándalo que montó en el jardín y Nerea y Violeta se han unido a la conversación. "Es un tío que tiene mucha cultura y me gusta hablar con él", ha admitido Óscar sobre Ruvens. Elsa y Maica se han dado cuenta de que Ruvens se debería cortar el pelo y un poco la barba para que Óscar se fije más en él.

Según ellas, el concursante le ha estado insistiendo a Ruvens para que se cambie de 'look': "Se debería cortar la barba". Maica no ha estado de acuerdo en que Óscar quiera cambiar a Ruvens: "No puedes cambiar su estilo". Sin embargo, Óscar ha explicado que no lo estaba haciendo: "No le estoy cambiando, estoy puliendo a una persona".

Óscar explica a las chicas que no quiere tener nada con ningún chico en la casa

"Yo he vendo a jugar solito y a pasármelo bien", ha aclarado Óscar al resto de las chicas en la lavandería. El concursante de 'Gran Hermano' ha explicado que ha tenido experiencias con otros chicos que no han sido las mejores relaciones: "No quiero estar con nadie porque no quiero que me pase eso otra vez".

Sin embargo, Elsa ha defendido que tiene que abrirse de nuevo al amor y que no se puede tener esa actitud: "No todo el mundo somos iguales". Óscar ha insistido en que su posible acercamiento con Ruvens no va a funcionar en Guadalix de la Sierra: "No creo que se vaya a dar bien"

Sigue el 24 horas de 'Gran Hermano' para no perderte nada