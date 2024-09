La tensión estalla entre Elsa y Óscar tras su traición a Maica: "¡Deja de hacerte la víctima, saca el carácter!"

El presentador ha visto muy seria a Elsa y la vasca ha estallado contra Óscar : "Una persona como él no la quiero cerca". Elsa ha criticado que Óscar haya traicionado a su propia amiga en la casa: "No me quiero ni imaginar lo que le hará a una persona a la que le da completamente igual".

Jorge Javier le ha preguntado a Elsa si va a aceptar el perdón que les ha dicho Óscar. La concursante ha mencionado que no lo acepta porque no se lo cree: "Cuando empezamos a hablar en el baño dijo que no se acordaba de esa conversación. No te preocupes, ya te la recuerdo yo".