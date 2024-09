Daniela deja en shock a Vanessa al distanciarse de ella: "Hay cosas que me descuadran y me molestan"

Crisis en la casa secreta: Daniela se desmarca de Vanessa

Daniela le confiesa a Vanessa los motivos de su decisión

La llegada de Óscar a la casa secreta ya está trayendo consecuencias. Fue expulsado de la casa de 'Gran Hermano' y, como todos los eliminados, pasó a formar parte del plan secreto del programa y a convivir con otros expulsados. Fue aquí cuando se reencontró con Daniela y Vanessa, dejándonos un momento de lo más surrealista porque, por un lado, él no entendía nada y, por otro, los espectadores asistíamos atónitos a las reacciones de los tres participantes sabiendo que él había rajado de ellas una vez abandonaron la casa principal, siete días atrás.

Tanto Daniela como Vanessa desconocen todo lo que Óscar ha dicho de ellas en su ausencia y él quiso dar alguna pincelada en cuanto las vio. Frenó la euforia de las chicas al confesar que tenía que hablar con ellas, aunque más concretamente se refería a la gallega: "Me tienes que aclarar algunas cosas", le dijo. Parece que Óscar no termina de fiarse de Vanessa al cien por cien y esto ha podido provocar que Daniela hiciese una tremenda confesión minutos después de la gala: se desmarca de su amiga y le explica las razones a la cara.

Daniela se distancia de Vanessa

En un primer momento, tal y como hemos podido ver a través del minuto a minuto de 'Gran Hermano', Daniela se confiesa con Óscar en el baño, a quien le llega a decir que hay cosas que no le gustan de su compañera, como el hecho de que Vanessa le hable mal a Jorge en algunas ocasiones: "A mí Jorge me ha hecho un comentario fuera de lugar, pero me da pena que esté sólo porque no se puede ir a ningún sitio". Además dice que es complicado convivir con Vanessa y Javi porque mantienen relaciones sexuales por las noches y que, cuando ella los escuchó, entendió el malestar de Jorge (que duerme al lado del matrimonio).

"He notado, en los últimos días, que ha tenido comentarios no agresivos, pero sí muy chocantes. A mí me molesta porque yo no soy así", añade Daniela. Óscar aprovecha esta conversación para compartir con Daniela ciertas cosas que tampoco le han gustado de Vanessa, sobre todo en su conflicto con Maite. "Hay cosas que me descuadran. He hablado con Jorge y me ha hecho ver las cosas desde otra perspectiva y es cuando me he empezado a dar cuenta que, si es así con otras personas, podría serlo también conmigo y a mí eso me molesta", reflexiona ella.

Daniela le dice a Vanessa lo que no le gusta de ella

"Estos cambios bruscos de actitud me están empezando a afectar. Podemos tener rifirrafes por cómo suelta las cosas. Es una pena que tengamos que partir nuestros caminos porque no me gusta lo que estoy viendo", sentencia Daniela antes de hablar con Vanessa. Tras esto, se sincera con su amiga en una conversación en la que Óscar está presente: "Tengo miedo, a veces, que no nos entendamos y que, como nuestro carácter es diferente, choquemos a veces", le dice.

"A veces te veo que te enciendes y vas a fuego. Mi miedo es que vayas a fuego y no nos entendamos", añade Daniela. Cree que puede chocar con Vanessa y eso le preocupa. Pero Vanessa no parece entender muy bien lo que está sucediendo, aunque Daniela le dice que esta es una conversación de precaución para que no cambie nada entre ellas: "Se te está yendo, Daniela. Te estás rayando de más", considera la gallega, que parece en shock con todo lo que está escuchando.

