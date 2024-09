Un fuerte ataque de celos de Nerea provoca un encontronazo entre ella y Luis y pone en jaque la relación: "Piénsate lo que quieres conmigo"

La relación de Luis y Nerea, en la cuerda floja: así ha sido su última discusión en la casa de 'Gran Hermano'

Nerea estalla contra su novio Luis: "Qué imbécil eres"

Los colaboradores cuentan con qué jugadores de 'Gran Hermano' simpatizan menos

Un fuerte ataque de celos de Nerea ha provocado un tenso encontronazo entre la joven y su novio Luis. De hecho, su relación está en la cuerda floja. No es la primera vez que a Nerea le generan celos ciertas actitudes de su novio y así se lo ha hecho ver en la casa de 'Gran Hermano'. Todo ha comenzado cuando Ainara (Violeta) y Luis se largaban de una de las habitaciones donde se encontraban: "Cuéntame todo lo que han dicho, por favor", señalaba Violeta, al sospechar de que habían sido pillados por otros concursantes en cuanto a su doble identidad.

"¿Y no has escuchado nada antes? Aquí todo el mundo es igual", subrayaba Violeta, que se iba del cuarto rápidamente al ver que Nerea aparecía in fraganti. "¿Qué te pasa?", le preguntaba Luis a su novia, al ver que ponía 'caritas'. "Qué te pasa a ti, que estás de un... poniéndola verde y luego te pones "ji, ji, ja, ja", con ella, y te piras con ella. ¿Qué te piensas que estoy durmiendo, o qué?", decía Nerea.

Diego no entendía absolutamente nada: "¿Qué ji, ji, ja, ja?". Nerea estallaba: "Qué imbécil eres". Luis le intentaba explicar a su novia que se había reunido con Violeta para hablar sobre una cosa que había sido "un canteo" y que podía hacer saltar las alarmas de la doble identidad de los tres. Pero Nerea seguía a lo suyo: "¿Y qué mas te da a ti que se líe o no con esta?". "¿Pero qué te pasa?", preguntaba Luis.

"Te molesta todo"

"No, qué te pasa a ti que me doy la vuelta y mira. Estoy rara porque estoy hasta las narices de estar discutiendo contigo todo el día por tonterías. Que necesito dormir, descansar, que estoy todos los días durmiéndome súper tarde y lo que habéis conseguido es que esté aquí despierta a estas horas...", señalaba indignadísima Nerea, para añadir que no le cuente historias de que Violeta le habla porque él es el primero que hace eso.

Tras Luis explicarle que le había dicho al resto de concursantes que no hablaran muy alto por eso precisamente, Nerea se mostraba contundente: "El que me ha molestado has sido tú". Luis se alteraba un poco y le reprochaba que no se cree nada de lo que le dice él: "Pues que te lo explique ella (Violeta), así te lo crees". "Me estás agobiando muchísimo, de verdad te lo digo. Estoy súper rayada", aseveraba Nerea.

Una Nerea que daba vueltas por la habitación, muy estresada y "rayándose" cada vez más. "Es que te molesta todo", aseguraba el conocido como Diego en la casa de 'GH', pero cuyo nombre original es Luis. "Entonces me tendré que preocupar. Porque no voy a estar con una persona que le molesta todo", señalaba Nerea.