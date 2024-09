La madre de Violeta brota contra Edi tras escuchar lo que piensa de su hija: "Falso, a su p* casa..."

Laura, madre de Violeta, no da crédito y se enfada al escuchar a Edi hablar de su hija Violeta

Edi se sincera sobre Ainara con Ruvens: "No confío en ella"

¡Las imágenes del beso de Edi y Violeta y su momento más íntimo en el jacuzzi!

En medio de todas las reacciones con el primer beso de Edi y Violeta, Laura, la madre de la concursante, podía ver unas imágenes del gallego hablando con Ruvens de lo que piensa y siente por su hija, que no le gustaban para nada y así lo hacía saber en plató durante el debate de 'Gran Hermano' con Ion Aramendi.

Las palabras de Edi sobre Violeta

Edi confesaba a su amigo en la casa que, físicamente, tiene más química sexual con Ainara (Violeta), pero que esto cambia cuando habla de química en cuanto a la personalidad, la que siente más con Elsa: "Ainara tiene cosas de una chica de 22 años, que es normal y a Elsa la veo una mujer. Con Ainara es un tema de atracción sexual, pero por ahora estoy contenido porque ella tiene 22 años y yo tengo 34".

"Yo, sentimiento cero, pero cero eh", le dejaba claro Edi a Ruvens refiriéndose a Ainara, dejando claro que está abierto a todo lo que pueda pasar: "Yo no busco nada, si surge, surge así. Como si, por ejemplo, mañana entra una tía que encaje más conmigo y yo no debo nada a nadie". Aunque aseguraba que lo que "no quiere tampoco es jugar con ella".

"Yo, simplemente, estoy receptivo. No sé si cortar el rollo... lo que no quiero es comprometerme con algo que yo no veo. Si veo que se va a confundir de más o lo que sea tendré que hablar con ella", explicaba él y dejaba claro a Ruvens lo que piensa sobre ella: "No confío en ella porque, a veces, tengo la sensación de que está vacilándome y no voy a dar un paso en falso".

Tras esta conversación, en el confesionario, Edi explicaba lo que pensaba sobre esto: "Hay en momentos que me apetece dar un paso, pero no me quiero precipitar porque también tengo una persona fuera que me importa".

Además, Edi en una conversación con Maite le dejaba claro algo: "Tengo cariño a la chavala, como le tengo a los demás, pero como si tuviera que nominar ahora, antes que a los míos, va ella".

La reacción de la madre de Violeta