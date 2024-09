Edi celebra en la casa de 'Gran Hermano' el cumpleaños de su hijo

El concursante ha podido ver un vídeo de su hijo en la intimidad del confesionario

Los concursantes han descubierto en 'Gran Hermano: Límite 48 horas' la nueva prueba semanal, donde recorrerán muchas millas en un avión que les llevará desde el fin del mundo hasta Guadalix de la Sierra. En su primera misión, los primeros participantes de la prueba entregaron un paquete muy especial. Edi recibía una sorpresa por una fecha muy importante en su vida: el cumpleaños de su hijo.

Jorge Javier Vázquez pedía en la gala voluntarios para subirse al avión. Manu Vulcán hizo de piloto mientras Maica, Ruvens, Maite y Laura se dividían por parejas para posicionarse a cada lado de las alas y equilibrar el peso como si fuese un balancín. En su 'aterrizaje', el presentador pidió que entregasen uno de los paquetes a su destinatario. Fue precisamente Edi quien se ofreció para la misión y descubrió emocionado que el paquete era para él.

En la intimidad del confesionario de la casa, a Edi le brillaban los ojos. "Me imagino que será algo relacionado con mi hijo porque supongo que a estas horas ya es día 25 y es el cumpleaños de mi hijo. Tres añitos. Para mí es jodido estar aquí y perderme el día de su cumpleaños. Me perdí el inicio del colegio, que era algo que me hacía mucha ilusión ver. Para mí es la persona más importante de mi vida. Estoy muy orgulloso de ser su papá", explicaba a Jorge Javier Vázquez.

Para Edi, lo más duro del comienzo de 'Gran Hermano' fue tener la sensación de que estaba olvidando el rostro de su hijo. "No sé qué me pasó aquí al principio. No sé si fruto de la emoción, de pasar hambre, de descansar poco... que intentaba recordarlo y no veía su imagen nítida. Lo hablé con compañeros y les pasaba igual y me tranquilizó, pero me duele no poder verlo nítidamente", confesó.

Edi abría por fin el paquete, nervioso, y con una sonrisa encontraba una tarta de cumpleaños. Pero su sorpresa era aún mejor: el concursante visionó un vídeo de su hijo. No pudo evitar emocionarse. Edi rompía a llorar sin parar de sonreír. "Muchas gracias", reaccionaba. "Es lo más grande que tengo en esta vida. Es lo que más quiero. No se imagina el dolor que tengo que no poder pasar el cumpleaños con él. Lo único que quiero en esta vida es que él sea feliz y con que esté un cuarto de orgulloso de lo que yo estoy de él, me vale", añadió.

Al acabar la gala y gracias a la señal 24 horas, podíamos ver a Edi totalmente derrumbado por la distancia con su hijo. El concursante se marchó a la lavandería para estar a solas y allí soltó todas las lágrimas que había reprimido en el confesionario.

