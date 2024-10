La confesión de Jorge Javier a Elsa en directo: "La primera vez que te vi pensé: 'pero, ¿a quién hemos metido?"

En la noche de ' Gran Hermano: Límite 48 horas ', Jorge Javier Vázquez se encontraba, por primera vez, con Elsa en plató después de que la audiencia decidiera que ella fuera la primera en marcharse de manera definitiva de la casa de Guadalix y no formase parte del casting definitivo de esta edición.

"Elsa, cuánto millones de votos crees que has tenido tú?", le preguntaba Jorge Javier a la recién expulsada, entre risas, ya que esto desataba la risa de Elsa, que no dudaba en responder: "Pues unos pocos porque me han comparado con Aída Nizar, con Maite Galdeano y con Nagore Robles..."