Gran Hermano, en directo: en plena prueba de vampiros

08:10 H Empezamos

Buenos días! Aquí Ada con cinco vampiros muy animados. A Ruvens se le acaba de ocurrir que si cada uno en su baúl, además de estacas, meten todo lo demás que pillen (flores, calabazas, etc) no se va a ver bien a simple vista cuántas estacas hay y así les robarán peor. "Pero no se puede evitar, no?", pregunta Manu preocupado. Ruvens opina que poner obstáculos visuales no es evitar el robo. Pero como hay preocupación, Ruvens propone hacerlo mañana y Laura prefiere preguntar luego al Super.

Abandonada la idea de momento, a Ruvens se le ocurre otra. Quiere "pervertir" la habitación. Su idea de pervertir es muy light, quiere colgar papel higiénico por ahí. Pero su idea de hacer algo en el lugar donde están por ser el que es, no es tan desnatada. "Hombre, ya que estamos en la fresi, la profanamos. Aún más", dice Ruvens.